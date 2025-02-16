Движение ограничено на участке федеральной дороги в Башкирии из-за непогоды

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий стало причиной введения ограничения движения для автотранспорта на участке федеральной дороги Р-240 Уфа - Оренбург в Башкирии, сообщил главный региональный госавтоинспектор Владимир Севастьянов в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий, с 12 часов 15 минут введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа - Оренбург с 112 км по 280 км", - написал он в своем телеграм-канале.

Севастьянов отметил, что об отмене ограничения будет сообщено дополнительно.

Сейчас в ряде районов Башкирии отмечается низовая метель, сильный ветер, ограничение видимости на дороге до 500 м.