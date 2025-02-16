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Движение автобусов ограничили из-за метели в Самарской области

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Выезд маршрутных транспортных средств по муниципальным и межрегиональным пассажирским перевозкам ограничили из-за непогоды в Самарской области, сообщается в телеграм-канале управления Госавтоинспекции региона в воскресенье.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе введено ограничение для маршрутного транспорта по муниципальным и межрегиональным пассажирским перевозкам.

Ориентировочно ограничение продлится до 15:00 (14:00 по Москве).

Кроме того, по данным ФКУ "Поволжуправтодор", с 15 февраля действует полное ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к Оренбургу с 98 км по 129 км (муниципальный район Нефтегорский, муниципальный район Алексеевский, муниципальный район Борский).

Как сообщает Приволжское УГМС, 16 февраля в регионе прогнозируется метель с видимостью 500 - 1000 м, усиление ветра до 15-20 м/с, на дорогах местами снежные заносы.

Самарская область
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