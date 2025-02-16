Военные РФ поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по объекту энергетики и военным аэродромам Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе", - сказали в Минобороны РФ в воскресенье.

Как заявили в ведомстве, "средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".