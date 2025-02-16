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Войска РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ и улучшили тактическое положение

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" вклиниваются в глубину обороны украинской армии, группировки "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки в ходе боев улучшили положение, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

Войска группировок "Запад", "Центр" и "Южная" за минувшие сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции, говорится в сводке.

В ходе боев военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Разлив, Бурлацкое, Комар, Новосёлка, Константинополь (ДНР) и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и пять орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны.

По его данным, "подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение".

"Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка, Богуславка, Фиголевка, Петропавловка, Кутьковка, Купянск, Моначиновка, Колодезное Харьковской области, Дробышево и Ямполовка Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве.

Здесь ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Переездное, Долгая Балка, Клебан-Бык, Константиновка, Часов Яр, Улаклы Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики", - говорится в сводке.

На этом участке потери противника составили свыше 180 военных, четыре пикапа и станция РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств.

Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка (ДНР). Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113, бронеавтомобиль Mastiff, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, сказано в сообщении.

Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военных, бронетранспортер, два автомобиля и артиллерийское орудие, сообщает Минобороны.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех бригад противника в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Днепровское, Понятовка, Веровка и Качкаровка Херсонской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожен склад военно-технического имущества, заявили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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