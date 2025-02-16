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В Белгородской области более 5 тысяч семей потеряли жилье с начала СВО

На покупку нового выделено уже более 20 млрд руб.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 20,5 млрд рублей направлено из федерального бюджета с начала специальной военной операции на приобретение жилья для жителей Белгородской области, утративших его в результате атак с украинской стороны, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Всего с начала СВО жилье потеряли более 5 200 семей. "Общее количество утраченного жилья на настоящий момент в регионе - 5 262 объекта. Потребность на данную меру господдержки составляет более 28 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, к настоящему времени средства перечислены на спецсчета для 3 526 собственников, из них 2 248 семей уже получили новые домовладения или квартиры.

С февраля 2023 года в регионе приступили к выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса жителей Белгородской области, которые потеряли свое жилье после обстрелов с украинской стороны. Эта мера поддержки касается также жителей региона, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС.

Белгородская область
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