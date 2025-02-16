Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал при атаке украинскими дронами села Репяховка в Белгородской области, сообщил в воскресенье глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Репяховка Краснояружского района атаковано двумя FPV-дронами. В результате одной из атак получил ранения сотрудник сельхозпредприятия. Мужчину с осколочными ранениями ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вследствие удара второго дрона поврежден грузовой автомобиль", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, атаке беспилотников также подвергся поселок Уразово в Валуйском округе. В результате детонации дрона на территории частного дома выбиты окна, поврежден гараж и находившиеся в нем трактор и легковушка.

Выбиты окна нескольких квартир многоквартирного дома в результате атаки второго дрона. "В городе Валуйки вследствие детонации дрона повреждены 3 автомобиля и частный дом", - сообщил Гладков.

Также атаковано сельхозпредприятие в хуторе Церковном Белгородского района, в результате детонации дрона ВСУ повреждено административное здание, написал глава региона.

Ранее Гладков сообщал, что в результате атаки дрона ВСУ по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное - Уразово Валуйского округа погибла женщина.