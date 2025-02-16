Сняты все ограничения движения на трассах Оренбуржья

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения, введенные на участках федеральных трасс в Оренбургской области сняты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области в воскресенье.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале, все дороги области открыты для проезда с 17:00.

Ограничения действовали с 09:30 по местному времени 16 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды было введено временное ограничение движения для транспорта на двух участках федеральных трасс в Оренбургской области: с км 447+000 по км 573+000 автомобильной дороги федерального значения "Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан" (участок от города Абдулино до села Шарлык) и с 262 км (город Сорочинск) по 405 км (поселок Холодные Ключи) автодороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к городу Оренбургу).