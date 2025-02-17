Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - На Дальнем Востоке существенно снизились отпускные цены на лососевую икру, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Цены закупки у рыбаков соленой икры горбуши "стартуют" от 4 500 рублей за кг, что в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года, на икру кеты - от 5 500 рублей (на 15% ниже).

В опте в Центральном федеральном округе цены также снижаются, но не так быстро: оптовая цена икры горбуши в Москве уменьшилась менее чем на 1%, до 8 100 рублей за кг. По кете более заметное снижение - 7% (средняя цена - 8 000 рублей за кг).

Данные ВАРПЭ подтвердили крупные рыбодобывающие компании Дальнего Востока, входящие в ассоциацию.

"На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры, как мороженых ястыков, которые закупают рыбоперерабатывающие заводы, так и соленой икры в потребительской и оптовой упаковке. Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить спрос к надвигающимся праздникам - Масленице, 23 февраля и 8 марта. Дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным цены точно не будет", - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, цены от рыбаков не сильно привязаны к пиковым сезонам продаж. Традиционно летом и осенью отпускные цены находятся на пике, так как в это время еще идет путина. Примерно к концу осени-началу зимы цены выходят на плато, а с конца января стремительно снижаются, так как задача рыбаков - продать остатки и освободить холодильные мощности для продукции нового улова. Путина на Дальнем Востоке стартует 1 июня, поэтому до этого времени рыбаки стараются реализовать максимальный объем продукции.

"Этим обусловлена текущая ценовая ситуация в икорном секторе Дальнего Востока. Цены оптовиков, переработчиков и ритейлеров больше привязаны к пиковым периодам покупательской активности, так как на Новый год и весенние праздники приходится основной объем продаж красной икры в России. Тем не менее с учетом достаточного объема приложения качественной икры на рынке и существенного снижения отпускных цен ожидаем снижения и розничных цен", - добавил Зверев.

Он напомнил, что в период повышенного спроса активизируются поставщики нелегальной продукции и фальсификата, поэтому потребителям стоит с осторожностью относиться к покупке и приобретать икру только у проверенных поставщиков.