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Глава Росрыболовства надеется на рост вылова рыбы в 2025 году до 5 млн тонн

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские рыбаки планируют в 2025 году выловить 5 млн тонн рыбы, но результат во многом будет зависеть от лососевой путины, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"В целом мы надеемся, что 5 млн тонн сможем в этом году выловить. Все будет зависеть, конечно, от лососевой путины", - сказал он, напомнив, что в 2024 году вылов рыбы составил 4,9 млн тонн.

По сравнению с 2023 годом (5,3 млн тонн) он снизился на 7,5% во многом из-за существенного падения вылова лососей (до 235 тысяч тонн с 609 тысяч тонн в 2023 году и 272 тысяч тонн в 2022 году).

"Сейчас еще идет недобор по минтаю, это связано с плохой ледовой обстановкой на Дальнем Востоке", - сказал он.

Шестаков сообщил, что ученые уже дали предварительные прогнозы по вылову лососей в этом году. "Они, безусловно, будут уточняться, но сейчас это порядка 400 тысяч тонн, - сказал он. - Ожидаем, что вылов будет больше, чем в прошлом году".

Прогнозировать цены на красную икру он не стал: "Прогноза еще нет. Надо смотреть, каким будет реальный вылов".

Илья Шестаков Росрыболовство Дальний Восток
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