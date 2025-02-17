Новак заявил, что правительство и ЦБ должны не допустить переохлаждения экономики

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство и ЦБ РФ, решая задачу замедления темпов инфляции, совместными усилиями должны не допустить слишком сильного охлаждения экономики РФ, которая в последние два года прибавляла по 4,1%, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Основная цель взаимодействия правительства и Банка России - не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, не подорвать долгосрочные основы роста, найти баланс между задачей снижения инфляции и экономическим ростом", - сказал Новак, открывая заседание коллегии Минэкономразвития РФ.

Новак напомнил о работе подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, перезапущенной в конце прошлого года. В числе ее ключевых задач вице-премьер назвал "недопущение остановки начатых крупных проектов" и "управление сжатием перегретых отраслей".

Среди "точек роста" для инвестиционного климата в стране Новак перечислил цифровизацию сервисов, повышение гибкости рынка труда, обновление процедуры банкротства.