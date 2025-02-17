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Глава Минэкономразвития отметил первые признаки охлаждения экономики

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в ноябре и декабре уже перестал быть фронтальным, проявились первые признаки охлаждения, в ряде отраслей наблюдается замедление, сокращается объем заказов у бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на итоговой коллегии министерства.

"Сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Замедлились темпы в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения. Сокращается объем заказов у бизнеса. Ярким примером здесь является автомобильный рынок, где из-за высоких ставок по кредитам падают продажи и легкового транспорта, и главным образом, спецтехники, сельхозтехники", - сказал министр.

По его словам, "ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки, рост макропруденциальных требований приводят к сжатию кредитования - это сдерживает не только спрос, но и существенно влияет на инвестиции, а следовательно, и на будущее предложение продукции".

"Денежно-кредитная политика напрямую влияет и на бюджетную политику. Рост ставок ведет к росту стоимости обслуживания и госдолга, и обслуживания тех обязательств, которые бюджет на себя взял - речь идет о льготных программах кредитования. Правительство уже сейчас упорядочивает льготные программы кредитования", - заявил Решетников.

По его словам, министерство работает с Банком России и Минфином "над взаимоувязкой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики", в том числе занимается "оценкой объемов и структуры кредитования". "Ищем баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики", - отметил он.

Кроме того, по словам министра, осуществляется работа по "купированию рисков в отдельных отраслях из-за последствий ужесточения ДКП". Он сообщил, что "с коллегами из РСПП, "Деловой России", институтов развития, банковского сектора мониторим финансовое состояние отраслей", идет разработка точечных мер поддержки.

Потенциал роста экономики он оценил в 3% в год.

"Считаем, что этот параметр достижим, хотя эта задача амбициозная. Для этого нужно реализовать меры по развитию институциональной среды и все меры экономической политики, которые заложены в обновленных национальных проектах", - сказал Решетников.

Банк России оценивает потенциал роста экономики в 1,5-2,5% в год.

Банк России Минэкономразвития Максим Решетников Минфин РСПП Деловая Россия
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