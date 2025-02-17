В Кремле довольны планами лидеров ЕС обсудить в Париже прекращение конфликта на Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали положительным фактом то, что европейские лидеры обсудят 17 февраля в Париже планы мирных переговоров по Украине. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и предложил дождаться результатов этого саммита.

"Давайте дождемся результатов этого саммита, дождемся тех же заявлений, которые будут по итогам делать представители европейских государств", - сказал он, отвечая на вопрос, какие ожидания у Москвы от саммита ряда европейских лидеров в Париже и может ли он помешать процессу урегулирования на Украине.

По его словам, важно то, что еще два месяца назад "все в мире, за исключением, наверное, России и дружественных нам стран, говорили о том, как во что бы то ни стало продолжать дальше войну". "Отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт. Все остальное будем наблюдать", - отметил представитель Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон 17 февраля пригласил в Париж европейских лидеров на экстренное совещание в связи с подходом США к украинскому урегулированию, сообщил ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.