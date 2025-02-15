Макрон созывает срочную встречу глав ЕС для обсуждения отношений с Трампом

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник собирает экстренный саммит лидеров стран Евросоюза в Париже, сообщает в субботу Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского.

"Я очень рад, что президент Макрон позвал наших лидеров в Париж", - заявил он.

Сикорский отметил, что ожидает от глав европейских стран обсуждение вызовов, возникших в связи с президентством Дональда Трампа в США.

Два официальных лица из ЕС сообщили изданию, что встреча состоится в понедельник. При этом неясно, сколько глав стран ЕС примут в ней участие.