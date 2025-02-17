Лавров заявил, что ему неясно, зачем странам Европы участвовать в переговорах по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Не ясно, зачем европейским странам участвовать в переговорах по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается желания (европейских стран - ИФ) участвовать в переговорном процессе по Украине, вы знаете, их желание уже было неоднократно удовлетворено", - сказал он журналистам в понедельник в Москве, отвечая на вопрос о возможном участии ЕС в переговорах по украинскому урегулированию.

Министр напомнил, что в феврале 2014 года страны ЕС Франция и Германия способствовали подписанию соглашения между бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и вооруженной оппозицией, а также в процессе достижения Минских договоренностей, которые выполнить не удалось. Он также обратил внимание на недавние высказывания президента Финляндии Александра Стубба о том, что нужно достичь перемирия на Украине, чтобы укрепить ее в военном отношении.

"То есть философия-то у европейцев никуда не делась. Поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом", - подчеркнул министр.