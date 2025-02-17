Лавров отверг возможность территориальных уступок Украине в ходе переговоров

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - О территориальных уступках Украине в ходе переговоров не может быть и речи, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях, и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить как, с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?" - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Пусть те, кто фантазирует, как США могут помочь урегулированию, а мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть, тем более, что США играют главную роль в украинском кризисе с самого начала", - отметил Лавров.