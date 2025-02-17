Число обращений от семей участников СВО к омбудсмену удвоилось за прошлый год

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В прошлом году вдвое по сравнению с 2023 годом выросло число обращений к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой от семей участников СВО, большинство касалось поиска местонахождения бойцов спецоперации.

"По сравнению с 2023 годом количество обращений возросло почти в два раза за счет просьб о содействии в решении гуманитарных вопросов: установление местонахождения пропавших без вести участников СВО, возвращение их из плена, эвакуации с территории Украины", - сообщила Москалькова "Интерфаксу".

По ее словам, по каждому обращению по вопросу розыска участника СВО, отметила омбудсмен, незамедлительно связывались с заявителями (членами семьи и близкими лицами), выясняли дополнительные сведения о бойце, старались успокоить родственников.

"Мы провели беседы по телефону с более чем 30 тыс. заявителей. Огромную работу по предоставлению психологической помощи родственникам участников СВО проводит Минобороны России. Сотрудники Департамента психологической работы министерства обороны Российской Федерации в режиме онлайн общаются с указанными гражданами по круглосуточной горячей линии. Для обмена опытом неоднократно они приглашались в Дом прав человека", - сказала Москалькова.

Она напомнила, что согласно Женевским конвенциям, стороны военных конфликтов обязаны предоставлять в бюро по розыску Международного Комитета Красного креста (МККК) информацию о тех, кто попал в плен.

"Для розыска создана специальная база, где содержатся личные данные граждан и, если они совпадут с предоставляемыми, сотрудники МККК информируют родственников. В результате совместной работы с Минобороны России и МККК установлена судьба 3176 участников СВО", - уточнила омбудсмен.

Она отметила, что всего от участников СВО, членов их семей либо в их интересах в 2024 году поступило 64034 обращения.

"Среди них 20168 повторных, по которым ранее уже были зарегистрированы аналогичные обращения от других лиц", - пояснила Москалькова.

По ее словам, также немало заявлений по социальным выплатам, оказанию медицинской помощи и реабилитации, оформлению удостоверений для получения федеральных и региональных льгот.

"Поступали обращения по поводу жилья, уплаты налогов, выполнения кредитных обязательств и по другим вопросам", - сказала Москалькова.



