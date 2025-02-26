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В 2024 году сократилось число обращений к Москальковой по вопросам пенсий

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о снижении в 2024 году количества обращений по вопросам пенсионного обеспечения.

"Положительная тенденция объясняется как повышением уровня социальной защищенности граждан, так и доступности услуг Фонда пенсионного и социального страхования России через цифровые каналы связи: личный кабинет, региональные горячие линии, социальные сети и единый контакт-центр", - говорится в ежегодном докладе омбудсмена, представленном в Госдуме.

По данным Москальковой, большинство обращений (1067) касались перерасчета размера пенсий.

"По вопросам, связанным с отказом в назначении пенсии, поступило 620 обращений. Большая часть из них поступила от жителей Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. Анализ обращений показал, что граждане не смогли реализовать свое право на назначение пенсии из-за невозможности подтверждения трудового стажа в связи с отсутствием архивных документов, недостаточного страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента и т.д.", - говорится в докладе.

Там приводится в пример жалоба жительницы Запорожской области на долгое рассмотрение вопроса о назначении страховой пенсии по старости учреждением отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Запорожской области.

"Проблема назначения пенсии заключалась в утрате документов, подтверждающих трудовой стаж, приобретенный после 1991 года на территории Украины. После обращения уполномоченного в Социальный фонд России ОСФР по Запорожской области на основании решения межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав Запорожской области, женщине с 1 марта 2023 года назначена страховая пенсия по старости. Также заявительнице как инвалиду II группы к пенсии установлена ежемесячная денежная выплата", - пояснила Москалькова.

Татьяна Москалькова ДНР ЛНР Госдума Социальный фонд Запорожская область Херсонская область
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