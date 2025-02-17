Бывший начальник управления строительного главка Минобороны предстанет пред судом

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В суд направлено уголовное дело бывшего начальника управления техникой и механизмами ФГУП "Главное военное строительное управление № 14" Минобороны Игоря Куща, сообщило Главное военное следственное управление СКР.

Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2022-2024 годах Кущ за взятки на общую сумму свыше 34 млн рублей помог выкупить у ФГУП "ГВСУ № 14" дорожно-строительную технику.

Имущество обвиняемого на сумму более 50 млн рублей арестовано в порядке обеспечительной меры. Кущ находится под стражей.