Завершено следствие по делу бывшего начальника управления строительного главка Минобороны

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела о получении взяток почти на 35 млн рублей начальником управления техникой и механизмами ФГУП "Главное военное строительное управление № 14" Минобороны Игоря Куща, сообщил СКР.

Кущу вменяют пять эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, с декабря 2022 по март 2024 года Кущ получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 34 миллионов рублей за оказание им содействия в приобретении у ФГУП "ГВСУ № 14" высвобождаемой дорожно-строительной техники.

Кущ арестован, также наложен арест на его имущество общей стоимостью более 50 миллионов рублей.

"После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - добавили в СК.