РФ прекратила действие соглашения с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия межправительственного соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в г. Москве 20 марта 2012 г.", - говорится в распоряжении.

МИД России поручено уведомить о принятом решении украинскую сторону.