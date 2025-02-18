Что случилось этой ночью: вторник, 18 февраля

Самолет перевернулся при посадке в Торонто, ЦАХАЛ покидает южный Ливан, переговоры в Эр-Рияде

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет из США совершил жесткую посадку в аэропорту Торонто. Около 20 пострадавших доставлены в больницы.

- Помощник президента РФ Ушаков заявил, что в Эр-Рияде пройдут сугубо двусторонние переговоры России и США. Он назвал нормализацию отношений двух стран главной задачей встречи.

- РФ прекратила действие соглашения с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море. Соответствующее распоряжение подписал Мишустин.

- Израильская армия покинула южный Ливан. Она оставила под своим контролем пять пунктов.