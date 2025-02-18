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"Уралвагонзавод" заявил о готовности модернизировать танки дружественных стран

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") сообщил о готовности провести модернизацию поставленных за рубеж советских и российских танков.

Речь идет о возможных заказчиках из дружественных стран, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе концерна на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

"На вооружении зарубежных стран по всему миру до сих пор находятся тысячи танков Т-72, Т-80 и T-90 советского и российского производства, поставленных за последние полвека", - сказали в пресс-службе УВЗ.

"При наличии заинтересованности концерн "Уралвагонзавод" готов выполнить в интересах иностранных заказчиков дружественных стран работы по модернизации такой техники, обеспечив сохранение ее боеготовности на современном уровне. Изделия могут быть модернизированы до уровня Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90МС, соответственно", - заявили в УВЗ.

"Опыт, полученный с учетом реальных боевых действий, дает нам возможность обеспечения высочайшего уровня боеготовности бронетанковой техники. Боевые действия повлекли существенную модернизацию машин, что только подтверждает их огромный потенциал технических возможностей", - сообщил концерн.

Ростех Уралвагонзавод УВЗ
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