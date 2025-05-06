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"Уралвагонзавод" сообщил о поставке российской армии новых партий танков

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российской армии отправлены очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв", сообщил во вторник концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех").

Согласно сообщению, танки Т-72Б3М и Т-90М новых партий "значительно отличаются от тех, что поставлялись для российской армии до начала специальной военной операции".

"За три года в конструкцию боевых машин "Уралвагонзавода" внесено порядка 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и подвижности", - сообщили в пресс-службе концерна.

По её данным, на бронемашины устанавливаются средства РЭБ для подавления беспилотников. Кроме того, все машины оснащаются сетками против FPV-дронов и резиноармированной защитой, которая устанавливается на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.

По словам Владимира Артякова, первого заместителя гендиректора "Ростеха", в корпорации выстроена гибкая система производства и модернизации бронетехники. "Она позволила, с одной стороны, во много раз нарастить выпуск сложнейших машин, а с другой - обеспечивает оперативные изменения в технике, если этого требуют реальные условия", - сказал Артяков.

По официальной информации, Т-90М "Прорыв" - последняя модификация российского основного боевого танка Т-90. Т-72Б3М - глубоко модернизированная версия советского основного боевого танка Т-72.

Уралвагонзавод Т-90М Ростех
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