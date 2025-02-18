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Песков напомнил, что всем известно отношение Москвы к вступлению стран в военные альянсы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия считает суверенным правом любого государства вступление в Евросоюз, в том числе Украины, поскольку он является экономическим объединением, а в отношении военных альянсов у Москвы иной подход, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос об отношении РФ к возможному вступлению Украины в ЕС, Песков сказал: "Это суверенное право любой страны. Речь идет об экономических интеграционных процессах. Здесь, конечно же, никто не может ничего диктовать другой стране, и мы не собираемся этого делать".

"Но совсем другая позиция, конечно, по вопросам, связанным с безопасностью, с оборонными и военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен", - заключил Песков.

Дмитрий Песков Евросоюз ЕС Украина НАТО
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