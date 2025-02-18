В МИД РФ потребовали от НАТО отказаться от обещаний о членстве Украины в альянсе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс для урегулирования кризиса вокруг Украины должен не только заявить об отказе от приема Украины в альянс, но и дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года, гарантировавшее Киеву членство в НАТО в будущем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Членство Украины в НАТО для нас неприемлемо. При этом отказа принимать Киев в НАТО сейчас недостаточно, альянс должен дезавуировать свои бухарестские обещания 2008 года, в соответствии с которыми Украине гарантировалось вступление в Североатлантический блок в будущем", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

"В противном случае эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте", - добавила она.