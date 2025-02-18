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В России пищепром могут обязать производить продукцию только по ГОСТам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Техусловия (ТУ) и стандарты организаций (СТО), по которым многие российские предприятия выпускают пищевую продукцию, могут приравнять к ГОСТам. Союзмолоко видит в этом большие риски, прежде всего для вывода новой продукции на рынок.

"Сейчас появилась инициатива - она пока обсуждается в правительстве - приравнять ТУ и СТО к национальным стандартам. То есть суть этой новеллы заключается в том, что мы не сможем производить продукцию по ТУ и СТО - по техническим условиям и стандартам организации, а только по ГОСТам", - сообщил глава Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов на "круглом столе" комитета Госдумы по аграрным вопросам.

По его словам, эту инициативу "нужно очень детально пообсуждать, потому что здесь очень большие риски при введении новых категорий на рынок и так далее".

Белов сообщил, что в настоящее время "в принципе все ТУ и СТО "привязаны" в рамках ЕАЭС к техническим регламентам, которые обеспечивают безопасность и качество продукции" в странах Союза.

Артем Белов ЕАЭС Союзмолоко Госдума
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