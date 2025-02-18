Союзмолоко отметило рост фальсификата сыров и сливочного масла при госзакупках

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) отмечает рост фальсифицированной продукции, прежде всего сыров и сливочного масла, в сфере госзакупок. Он предлагает законодательно закрепить присоединение системы госзакупок к ФГИС "Меркурий" (прослеживает продукцию, подлежащую государственному ветеринарному контролю).

"При повышенном спросе на сырое молоко мы видим рост фальсификата в некоторых категориях, прежде всего в молокоемких, это сыры и сливочное масло. Причем рост наблюдаем в сегменте госзакупок", - заявил глава союза Артем Белов на круглом столе комитета Госдумы по аграрным вопросам.

В связи с этим, отметил он, стоит подумать об интеграции системы госзакупок с системой "Меркурий". "Мы обсуждаем эту тему, она дискуссионная пока, хотя я знаю, что ряд депутатов даже прорабатывал законопроект по этой истории, - сказал он. - Интеграция нужна для того, чтобы поставкам, которые осуществляются в госучреждения по госконтрактам, обеспечить прослеживаемость по ветеринарным документам. Чтобы мы понимали, что продукция, которая пришла, например, в детский сад или школу, имеет ветеринарный сертификат и он подтверждает, что поставщик купил молоко, из которого произвел эту продукцию".

По его словам, создание такой интегрированной системы может быть даже законодательно закреплено.

Как заявила на круглом столе председатель совета Молочного союза Людмила Маницкая, эффективность системы "Меркурий" была подтверждена в период ажиотажа вокруг сливочного масла, когда "нашлись предприятия, которые решили рискнуть (использовать растительный жир вместо молочного - ИФ), но были "обезврежены" "Меркурием". "Эта система - искусственный интеллект, от него не уйдешь", - отметила она.

"Если бы не "Меркурий", мы сейчас бы (вместо сливочного масла - ИФ) ели "пальму" (пальмовое масло - ИФ), ее в период высокого спроса было достаточно много", - заявила Маницкая. При этом она отметила, что сливочного масла "не хватало в переработке, в рознице проблем не было".

По ее словам, оперативно принятые меры, в частности, разрешение на ввоз 25 тысяч тонн беспошлинного масла по 15 июня 2025 года, успокоили ситуацию на рынке. "Сегодня цена масла уже от 740 до 800 рублей за кг. Осенью она переваливала за 1 000 рублей за кг", - сказала Маницкая.

Участники круглого стола высказались за ужесточение наказания за выпуск фальсифицированной продукции, вплоть до уголовной ответственности.