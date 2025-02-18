Поиск

Союзмолоко отметило рост фальсификата сыров и сливочного масла при госзакупках

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) отмечает рост фальсифицированной продукции, прежде всего сыров и сливочного масла, в сфере госзакупок. Он предлагает законодательно закрепить присоединение системы госзакупок к ФГИС "Меркурий" (прослеживает продукцию, подлежащую государственному ветеринарному контролю).

"При повышенном спросе на сырое молоко мы видим рост фальсификата в некоторых категориях, прежде всего в молокоемких, это сыры и сливочное масло. Причем рост наблюдаем в сегменте госзакупок", - заявил глава союза Артем Белов на круглом столе комитета Госдумы по аграрным вопросам.

В связи с этим, отметил он, стоит подумать об интеграции системы госзакупок с системой "Меркурий". "Мы обсуждаем эту тему, она дискуссионная пока, хотя я знаю, что ряд депутатов даже прорабатывал законопроект по этой истории, - сказал он. - Интеграция нужна для того, чтобы поставкам, которые осуществляются в госучреждения по госконтрактам, обеспечить прослеживаемость по ветеринарным документам. Чтобы мы понимали, что продукция, которая пришла, например, в детский сад или школу, имеет ветеринарный сертификат и он подтверждает, что поставщик купил молоко, из которого произвел эту продукцию".

По его словам, создание такой интегрированной системы может быть даже законодательно закреплено.

Как заявила на круглом столе председатель совета Молочного союза Людмила Маницкая, эффективность системы "Меркурий" была подтверждена в период ажиотажа вокруг сливочного масла, когда "нашлись предприятия, которые решили рискнуть (использовать растительный жир вместо молочного - ИФ), но были "обезврежены" "Меркурием". "Эта система - искусственный интеллект, от него не уйдешь", - отметила она.

"Если бы не "Меркурий", мы сейчас бы (вместо сливочного масла - ИФ) ели "пальму" (пальмовое масло - ИФ), ее в период высокого спроса было достаточно много", - заявила Маницкая. При этом она отметила, что сливочного масла "не хватало в переработке, в рознице проблем не было".

По ее словам, оперативно принятые меры, в частности, разрешение на ввоз 25 тысяч тонн беспошлинного масла по 15 июня 2025 года, успокоили ситуацию на рынке. "Сегодня цена масла уже от 740 до 800 рублей за кг. Осенью она переваливала за 1 000 рублей за кг", - сказала Маницкая.

Участники круглого стола высказались за ужесточение наказания за выпуск фальсифицированной продукции, вплоть до уголовной ответственности.

Меркурий Союзмолоко Артем Белов Госдума Людмила Маницкая Молочный союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снижение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК из-за ремонта НПС оценивается в 30%

Глава РФПИ считает возможным возвращение американских нефтяников в Россию

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT

Goldman Sachs ждет подорожания золота до $3,1 тыс. за унцию к концу 2025 года

Goldman Sachs ждет подорожания золота до $3,1 тыс. за унцию к концу 2025 года

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС

Перспективы создания Зерновой биржи БРИКС обсудят на зерновом форуме в Дубае

Глава РФПИ заявил, что бизнес США потерял более $300 млрд, покинув рынок РФ

Глава РФПИ заявил, что бизнес США потерял более $300 млрд, покинув рынок РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });