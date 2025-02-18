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Лавров сообщил о договоренности с США возобновлять сотрудничество в полном объеме

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия и США договорились создавать условия для возобновления сотрудничества в различных областях, заявил на пресс-конференции после переговоров в Эр-Рияде глава МИД России Сергей Лавров.

"В широком концептуальном плане (договорились) создавать условия, по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы", - сказал он.

По словам министра, "был большой интерес, который мы разделяем, в том, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в различных частях мира, там, где и у России, и у США присутствуют интересы".

"И была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества", - сказал Лавров.

Он добавил, что на обсуждении экономических аспектов в ходе встречи присутствовал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, и "тоже презентовал некоторые проблемы, которые могли бы с пользой для России и США быть достаточно оперативно урегулированы".

США Сергей Лавров Эр-Рияд МИД Украина Кирилл Дмитриев
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