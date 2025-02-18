Эрдоган назвал Турцию идеальной для переговоров России и США по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что наилучшим местом для организации переговоров по украинской проблеме могла бы стать Турция. Об этом сообщает Anadolu.

По оценке Эрдогана, мирные инициативы президента США Дональда Трампа имеют много общего с политикой Турции по Украине.

Он также упомянул состоявшиеся переговоры с Зеленским и пообещал оказать всестороннее содействие диалогу по украинской проблеме, который должен завершиться устойчивым миром.

Переговоры российской и американской делегаций проходили в Эр-Рияде 18 февраля. После них глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговор с представителями США в Эр-Рияде получился полезным, сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что российская сторона на переговорах показала настрой на серьезное обсуждение украинского кризиса. Рубио добавил, что для завершения конфликта потребуется конструктивный подход обеих его сторон. Он несколько раз повторил, что украинское урегулирование будет непростой задачей.