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Ушаков назвал уникальным развитие ситуации в отношениях РФ и США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков констатировал, что в данный момент идет уникальное развитие ситуации в отношениях России и США, это успех.

"Хуже, чем было накануне прихода Трампа, наверное, не было", - сказал Ушаков в интервью программе "60 минут" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, были ли отношения между Вашингтоном и Москвой когда-нибудь хуже, чем сейчас.

Ушаков продолжил: "Я еще хочу сказать, что как раз вот весь характер этой сегодняшней дискуссии, он как бы носил отпечаток недавнего разговора двух президентов по телефону. И, конечно, сейчас действительно, можно сказать, уникальное развитие с учетом общей обстановки - на прошлой неделе говорили президенты, после этого буквально через несколько дней уже встречаются достаточно высокопоставленные люди из Москвы и Вашингтона и ведут серьезные переговоры. Это уже своего рода успех".

Это заявление Ушаков сделал по итогам переговоров с американской стороной в Эр-Рияде.

Первые за несколько лет российско-американские переговоры прошли в Саудовской Аравии во вторник. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

США Эр-Рияд Юрий Ушаков
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