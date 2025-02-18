Пекин заявил о поддержке любых инициатив по урегулированию кризиса на Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Китай выступает за любую деятельность, которая вносит вклад в нормализацию ситуации на Украине, заявил перед заседанием СБ ООН глава МИД КНР Ван И.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирные переговоры", - цитируют западные СМИ его слова.

Ван И отметил, что в этой ситуации Пекин продолжает придерживаться четырех принципов, изложенных ранее председателем КНР Си Цзиньпином: не добиваться эгоистичных целей, не способствовать эскалации ситуации, создавать условия для восстановления мира, снижать влияние событий вокруг Украины на мировую экономику.

Переговоры российской и американской делегаций прошли в Эр-Рияде 18 февраля. После них глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговор с представителями США в Эр-Рияде получился полезным, сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что российская сторона на переговорах показала настрой на серьезное обсуждение украинского кризиса. Рубио добавил, что для завершения конфликта потребуется конструктивный подход обеих его сторон. Он несколько раз повторил, что украинское урегулирование будет непростой задачей.