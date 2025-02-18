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Слуцкий назвал переговоры в Эр-Рияде завершением "дипломатической войны" с США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что по итогам переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии можно говорить, по сути, об окончании "дипломатической войны" между обеими странами.

"Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии в полной мере означают провал политики по изоляции России. За 4,5 часа не разрешить всех доставшихся в наследство от Байдена проблем в российско-американских отношениях, но результаты первых контактов конструктивны. По сути, завершается "дипломатическая война", развязанная еще (экс президентом США Бараком - ИФ) Обамой на излете срока его полномочий", - написал депутат в Telegram.

Он считает, что в целом, "задан положительный вектор для восстановления российско-американского диалога и снятия искусственных преград на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества".

"Самый главный итог Эр-Рияда - стороны услышали друг друга, признав право на защиту национальных интересов и необходимость сотрудничества в тех сферах, где они совпадают. Это не новая "перезагрузка", это возвращение, прежде всего, уважения в диалог двух ведущих мировых ядерных держав", - отметил председатель комитета.

Хроника 15 апреля 2021 года – 18 февраля 2025 годаДипломатическое противостояние
Леонид Слуцкий США Эр-Рияд Госдума
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