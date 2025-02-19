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В России право участвовать в выборах имеют 24 партии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В России зарегистрировано 24 политические партии, которые могут принимать участие в выборах, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

"4 февраля 2025 года была ликвидирована и исключена из единого государственного реестра юридических лиц "Партия дела", - сказал он.

По его словам, это произошло в связи с вступлением в законную силу вердикта Верховного суда по ликвидации этой партии. Это решение было принято в связи с тем, что партия не устранила нарушения, которые были выявлены при проверке ее деятельности, в том числе было выявлено несоответствие устава партии действующему законодательству.

После этого решения ВС в России остаются зарегистрированными 24 партии, и все они имеют право участвовать в выборах, отметил Шевченко.

Он напомнил, что 15 января Верховный суд решил ликвидировать партию "Гражданская сила" в связи с неучастием этой партии в выборах в течение семи лет подряд, но на данный момент это решение не вступило в законную силу.

Евгений Шевченко Центризбирком Верховный суд Гражданская сила Партия дела
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