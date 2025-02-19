ЦИК РФ определил количество избирателей в стране в 111,5 млн человек

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Общее число избирателей в России по состоянию на 1 января 2025 года составило более 111,5 млн, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"По состоянию на 1 января 2025 года, численность избирателей: 111 млн 562 тыс. 942 человека", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.

За пределами России зарегистрировано 1 млн 785 тыс. 133 избирателя, отметила она.

Согласно данным на 1 июля 2024 года, общее число избирателей в РФ составляло 112 млн 27 тыс. 526 человек.

Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина ранее сообщала, что в 2025 году, исходя из актуальной численности избирателей, будет разработана новая схема одномандатных избирательных округов. По ее словам, Центризбирком на заседании комиссии в апреле текущего года рассмотрит эту схему и затем представит ее на рассмотрение в Госдуму.

Таким образом, в 2025 году истекает срок действия предыдущей 10-летней нарезки округов на выборах депутатов Госдумы. Будет производиться новая нарезка 225 одномандатных округов, от которых будет избираться половина нижней палаты парламента на выборах в 2026 году. Составление новой схемы будет проходить с учетом актуальной численности населения в регионах России и появления четырех новых субъектов страны.