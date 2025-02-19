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Дума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу

Дума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, направленный на гуманизацию законодательства путем ограничения случаев заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера, а также женщин, имеющих малолетних детей, и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.

"Закон сужает такую меру пресечения как взятие под стражу. Абсолютно правильный законопроект. Общество его поддерживает", - сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников журналистам, комментируя инициативу.

В пояснительной записке отмечается, что заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения, применение которой "существенным образом ограничивает конституционные права граждан на свободу и личную неприкосновенность". По этой причине данная мера пресечения может избираться только судом и только в том случае, когда невозможно применение иной, более мягкой, меры. Вместе с тем до настоящего времени законодательство РФ не возлагало на суд обязанность при решении вопроса о ее избрании учитывать, связано ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, с применением насилия или угрозой его применения.

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Между тем, как показало изучение правоприменительной практики, в 2022 году судами удовлетворено 55 196 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не связанных с применением насилия или угрозой его применения, из которых 2 593 лица (5%) обвинялись в совершении преступлений небольшой тяжести, 14 861 лицо (27%) - в совершении преступлений средней тяжести, а 37 742 лица (68%) - в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, отмечается в пояснительной записке.

Закон предусматривает возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести только в случаях, когда эти преступления носят насильственный характер. Избрание же данной меры пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой тяжести ограничивается случаями, когда лицо пыталось скрыться или им была нарушена ранее избранная мера пресечения.

В законе прописано, что к несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если они подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении указанных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления средней тяжести с применением насилия либо с угрозой его применения, предусматривает закон.

Кроме того, закон устраняет пробел в действующем законодательстве и прямо прописывает в Уголовно-процессуальном кодексе, что "мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в случае, если он страдает тяжелым заболеванием, которое включено в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный правительством РФ, и наличие которого подтверждено медицинскими документами".

Закон инициирован Верховным судом.

Павел Крашенинников Госдума Верховный суд РФ
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