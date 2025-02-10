Поиск

Комитет Госдумы одобрил поправки, ограничивающие случаи заключения под стражу

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил ко второму чтению поправки, направленные на гуманизацию законодательства путем ограничения случаев заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера, а также женщинам, имеющим малолетних детей, и лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями.

"Законопроект сужает такую меру пресечения как взятие под стражу. Абсолютно правильный законопроект. Общество его поддерживает", - сказал журналистам, комментируя решение, председатель комитета Павел Крашенинников.

В пояснительной записке отмечается, что заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения, применение которой "существенным образом ограничивает конституционные права граждан на свободу и личную неприкосновенность". По этой причине данная мера пресечения может избираться только судом и только в том случае, когда невозможно применение иной, более мягкой, меры. Вместе с тем до настоящего времени законодательство РФ не возлагало на суд обязанность при решении вопроса о ее избрании учитывать, связано ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, с применением насилия или угрозой его применения.

В РоссииВС РФ заявил, что при избрании меры пресечения приоритет нужно отдавать освобождению из-под стражиЧитать подробнее

Между тем, как показало изучение правоприменительной практики, в 2022 году судами удовлетворено 55 196 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не связанных с применением насилия или угрозой его применения, из которых 2 593 лица (5%) обвинялись в совершении преступлений небольшой тяжести, 14 861 лицо (27%) - в совершении преступлений средней тяжести, а 37 742 лица (68%) - в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, только в случаях, когда эти преступления носят насильственный характер. Избрание же данной меры пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой тяжести ограничить случаями, когда лицо пыталось скрыться или им была нарушена ранее избранная мера пресечения.

Поправки, также одобренные комитетом, предусматривают, что к несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если они подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении указанных лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях средней тяжести с применением насилия либо с угрозой его применения, предусматривает законопроект.

Кроме того, предлагается устранить пробел в действующем законодательстве и прямо прописать в Уголовно-процессуальном кодексе, что "мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в случае, если он страдает тяжелым заболеванием, которое включено в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный правительством РФ, и наличие которого подтверждено медицинскими документами".

Законопроект (№ 381316-8) инициирован Верховным судом.

Павел Крашенинников Госдума Верховный суд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Правительство продлило госпрограмму "Космическая деятельность России" до 2036 года

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа

Власти Кузбасса предложили отменить импортные пошлины на уголь

Власти Кузбасса предложили отменить импортные пошлины на уголь

Обломки БПЛА ВСУ повредили многоквартирный дом в Краснодаре, пострадавших нет

Финляндия направила самолет-разведчик к месту повреждения танкера в Усть-Луге

Умер научный руководитель института США и Канады Сергей Рогов

Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5834 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2165 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });