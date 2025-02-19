Дума приняла закон о реальных сроках до пяти лет за уничтожение символики СВО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об усилении ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по экстремистским мотивам – политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Подобное предлагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Закон вносит поправки в часть вторую статьи 167 УК.

Сейчас умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли значительный ущерб, являются преступлениями небольшой тяжести и влекут ответственность по части первой статьи 167 УК (в частности, лишение свободы на срок до двух лет).

По части второй этой статьи при наличии хулиганских побуждений умышленное уничтожение или повреждение имущества наказывается более строго - в том числе лишением свободы на срок до 5 лет.

В ряде регионов получили распространение случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение специальной военной операции и разместивших на принадлежащих им зданиях, сооружениях, автомобилях визуальную информацию в поддержку решения о проведении этой операции, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным МВД, отмечен рост преступлений, совершенных по вышеуказанным мотивам, в том числе связанных с повреждением или уничтожением движимого или недвижимого имущества путем поджогов зданий военных комиссариатов, иных органов государственной власти (более 60 случаев), пишут авторы инициативы.

Представляется, что в современных условиях совершение указанного преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении каких-либо социальных групп является не менее опасным преступлением, чем совершение преступления из хулиганских побуждений, считают авторы закона - депутаты, члены комитета Госдумы по безопасности, в частности, председатель комитета Василий Пискарев, и сенаторы.