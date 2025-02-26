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Совет Федерации одобрил ужесточение наказания за уничтожение символики СВО

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, вводящий наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы до пяти лет за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по экстремистским мотивам.

В частности, речь идет о деяниях, совершённых по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по таким мотивам в отношении какой-либо социальной группы.

Изменения внесены в часть вторую статьи 167 УК.

Сейчас умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли значительный ущерб, являются преступлениями небольшой тяжести и влечёт ответственность по части первой статьи 167 УК (в частности, лишение свободы на срок до двух лет).

В то же время по части второй этой статьи при наличии хулиганских побуждений умышленное уничтожение или повреждение имущества наказывается строже - в том числе лишением свободы на срок до 5 лет.

Как сказано в пояснительной записке к закону, в ряде регионов получили распространение случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение СВО и разместивших на принадлежащих им зданиях, сооружениях, автомобилях визуальную информацию в поддержку решения о проведении операции.

Так, по данным МВД, отмечен рост преступлений, совершенных по вышеуказанным мотивам, в том числе связанных с повреждением или уничтожением движимого или недвижимого имущества путем поджогов зданий военных комиссариатов, иных органов государственной власти (более 60 случаев), отмечается в документе.

Представляется, что в современных условиях совершение указанного преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении каких-либо социальных групп является не менее опасным преступлением, чем совершение преступления из хулиганских побуждений, считают авторы закона - группа депутатов и сенаторов.

Василий Пискарев Совет Федерации МВД Госдума
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