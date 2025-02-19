Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне

Посольство РФ в Вашингтоне Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Агреман новому послу России в Вашингтоне, как ожидается, будет дан в самое ближайшее время, заявил "Интерфаксу" источник в Госдуме по окончании "правительственного часа" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Источник отметил, что "этот вопрос вчера обсуждался как стержневой на переговорах в Эр-Рияде".

По словам источника, соответственно, можно ожидать, что "новый посол РФ в США приступит в полном объеме к своим обязанностям".

О том, что Москва направила запрос на агреман новому послу России в Вашингтоне, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 11 декабря 2024 года. Ранее 27 ноября комитет Госдумы по международным делам провел консультации по назначению и отзыву диппредставителей РФ за рубежом и международных организациях с участием главы департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева.