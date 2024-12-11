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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Москва направила запрос на агреман (предварительное согласие государства на назначение определенного лица главой дипломатического представительства другой страны) новому послу России в Вашингтоне, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Запрос на агреман нашему новому послу в Вашингтоне направлен", - сказал он журналистам в Москве.

В настоящее время у России нет посла в США, и его назначение ожидается.

10 октября президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.

МИД РФ США Сергей Рябков
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