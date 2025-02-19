Присутствие РФ в Сирии обсуждалось на встрече в Эр-Рияде

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что среди тем обсуждений с США в Эр-Рияде было присутствие России в Сирии и урегулирование палестино-израильского конфликта, но Москва уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине.

"Присутствие до сих пор наше в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее, там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и Соединенные Штаты, и Российская федерация, несмотря на то, что первостепенное значение мы уделяем ситуации, связанной с украинским направлением", - сказал Путин журналистам в среду.

Экономика, энергетика и космос были в том числе предметами обсуждения на переговорах в Эр-Рияде, заявил Путин.