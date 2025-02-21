В Эр-Рияде Россия не ставила вопрос об отводе инфраструктуры НАТО с востока Европы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли сообщения западных СМИ о том, что на недавних российско-американских переговорах в Эр-Рияде Москва поставила вопрос об отводе инфраструктуры НАТО с востока Европы.

"Нет, это не так, это не соответствует действительности", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наша позиция относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких волн, скоро уже почти десяток, в сторону наших границ, вызывает нашу обеспокоенность. Эта наша позиция всем хорошо известна, она ни для кого не секрет", - добавил он.