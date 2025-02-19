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Россельхознадзор видит риски в применении пищевых добавок из насекомых

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Использование в пищевой промышленности пищевых добавок, изготовленных из насекомых, представляет собой определенные риски, поскольку эта продукция животного происхождения не подлежит ветеринарному контролю, считают в Россельхознадзоре.

Как сообщает издание "Агроэксперт", сейчас две широко используемые в российской пищевой промышленности добавки делают из насекомых. Прежде всего, это кармин (Е120), которым подкрашивают мармелад, конфеты, глазурь, йогурты и фруктовые наполнители, соки и другие напитки, а также добавляют в мясные изделия, кетчупы, маринады и соусы. Получают кармин из карминовой кислоты, которую выделяют самки кошенильных червецов. Импортируют Е120 преимущественно из стран Центральной и Южной Америки.

Вторая добавка - шеллак (Е904) производится из секреции насекомых Laccifer lacca, импортируют ее в основном из Индии и Таиланда. Ее используют для обработки фруктов и овощей, кофейных зерен, орехов.

По мнению Россельхознадзора, в целом тема энтомопротеинов - перспективная. Однако продукцию из насекомых необходимо контролировать с точки зрения ветеринарной безопасности. Пока служба не является участником процесса регистрации пищевых добавок, несмотря на то, что речь идет о продукции животного происхождения.

Как сообщила изданию начальник управления государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна Балагула, пищевые добавки проходят государственную регистрацию в Роспотребнадзоре и сертифицируются. Однако они не подлежат контролю, как другая животноводческая продукция, в системе Россельхознадзора "ВетИС". Она отметила, что при импорте в числе прочего нужно учитывать эпизоотическую ситуацию в стране-изготовителе.

"Считаем необходимым использовать имеющиеся в распоряжении Россельхознадзора информационные системы. Поставщики сырья животного происхождения и производители пищевых добавок должны быть зарегистрированы в компоненте "Меркурий" ФГИС "ВетИС", - сказала Балагула. - Платформа "Меркурий" позволяет контролировать животноводческую продукцию: в числе прочего установить, из какого сырья произвели товар, откуда его завезли, сколько продукции получили. Такая прослеживаемость помогает выявлять некачественную продукцию".

Меркурий Россельхознадзор Роспотребнадзор Татьяна Балагула Агроэксперт ВетИС
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