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В ЕС разрешили продавать и есть сверчков

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) одобрила третий вид насекомого в качестве пищевого ингредиента: теперь в регионе можно будет продавать домашних сверчков в замороженном или сушеном виде, а также в порошковой форме.

Решение ЕК было утверждено всеми странами ЕС после подтверждения безопасности продукта Европейским агентством по безопасности продуктов питания (ESFA), говорится в сообщении регулятора.

В июле прошлого года ЕК разрешила продажу первого вида насекомых – личинки большого мучного червя (хрущака) в качестве пищевого ингредиента, а в ноябре внесла в этот список второй вид - азиатскую саранчу.

На продукции с содержанием нового ингредиента должна будет находиться информация о потенциальных аллергических реакциях.

Как отмечают в ЕК, насекомые являются частью ежедневного рациона для сотен миллионов людей по всему миру, и их использование в качестве альтернативного источника белка будет способствовать переходу ЕС к более устойчивой продовольственной системе.

ЕС

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