Пять регионов РФ готовы к запуску проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти пяти регионов РФ заявили о готовности запустить систему проверки наличия полисов ОСАГО у автомобилистов с помощью дорожных камер и сразу выписывать полноценные штрафы, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА), Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на встрече с журналистами.

Эти регионы - Москва, Свердловская, Калининградская и Волгоградская области, а также Татарстан.

В марте этого года планируется запуск федерального проекта по выявлению водителей без полисов ОСАГО в дорожных потоках камерами слежения и информированию автовладельцев через портал Госуслуги о фактах несоблюдения требований закона - об отсутствии действующего договора ОСАГО. Это будет возможно, когда при сверке данных дорожных камер по транспортному средству с данными общей информационной базы по ОСАГО не обнаруживается действующего полиса ОСАГО на конкретный автомобиль.

На этапе федерального эксперимента проверки на наличие полисов будут осуществляться у нарушителей ПДД, а штрафы по выявленным камерами нарушениям водителям выписываться не будут. При этом представители дорожной полиции по-прежнему сохраняют полномочия по проверке полисов ОСАГО у водителей на дорогах.