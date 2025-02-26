Запуск проверки наличия полисов ОСАГО через камеры могут отложить на 4 месяца

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Старт эксперимента по проверке наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер может быть отложен на 4 месяца. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на инициативу, выдвинутую министерством финансов РФ в ходе консультаций и согласований параметров проекта.

Как сообщалось, эксперимент по проверке наличия полисов ОСАГО у водителей в транспортном потоке планировалось начать с 1 марта 2025 года.

"Министерство финансов РФ выступило с инициативой о продлении срока для подготовки старта эксперимента до 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении РСА.

При обсуждении условий запуска проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры "возникли вопросы, которые потребовали дополнительного согласования и времени для корректной работы эксперимента", приводит пояснения РСА.

Согласно параметрам готовящегося федерального эксперимента, автовладельцы на начальном этапе будут получать через портал Госуслуг уведомления об отсутствии действующего полиса ОСАГО, на следующем этапе водителям будут приходить извещения о штрафных санкциях за передвижение по дорогам общего пользования без полиса "автогражданки".

По оценкам РСА, 7-10% автовладельцев страны ездят без полисов ОСАГО. И при наступлении ДТП добросовестные автовладельцы вынуждены самостоятельно добиваться возмещения за нанесенный ущерб, который не покрывается договором страхования.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, причинитель вреда отвечает в полном объеме за нанесенный ущерб, но возмещения чаще всего приходится добиваться через суд.

"РСА не является непосредственным участником технологического процесса по запуску системы проверки ОСАГО с помощью камер", - уточняет союз. Вместе с тем РСА - активный участник подготовки проекта и заинтересован в том, чтобы "эксперимент заработал в полной мере", говорится в сообщении союза.

Наличие полисов ОСАГО у обоих участников дорожного происшествия "позволяет с помощью европротокола быстро оформить ДТП, не создавая пробку и не подвергая водителей дополнительной опасности при нахождении на дорогах. Кроме того, этот эксперимент может стать важным инструментом для выявления мошенников, которые продают поддельные страховки", полагают в РСА.

АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС) готово к эксперименту по проверке полисов ОСАГО через камеры на дорогах, сообщил IT-оператор во вторник в телеграм-канале. "В настоящее время обсуждаются детали запуска проекта", - отмечает НСИС.

Как сообщалось со ссылкой на главу НСИС Николая Галушина, эксперимент по проверке дорожного потока видеокамерами на наличие полисов ОСАГО обсуждался дополнительно в ряде регионов, в том числе в Московском регионе, Свердловской и Волгоградской областях.

Законодатели увеличили размер штрафов за отсутствие полисов ОСАГО при выявлении повторных нарушений до 3-5 тыс. рублей с января 2025 года.