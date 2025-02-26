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Запуск проверки наличия полисов ОСАГО через камеры могут отложить на 4 месяца

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Старт эксперимента по проверке наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер может быть отложен на 4 месяца. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на инициативу, выдвинутую министерством финансов РФ в ходе консультаций и согласований параметров проекта.

Как сообщалось, эксперимент по проверке наличия полисов ОСАГО у водителей в транспортном потоке планировалось начать с 1 марта 2025 года.

"Министерство финансов РФ выступило с инициативой о продлении срока для подготовки старта эксперимента до 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении РСА.

При обсуждении условий запуска проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры "возникли вопросы, которые потребовали дополнительного согласования и времени для корректной работы эксперимента", приводит пояснения РСА.

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Согласно параметрам готовящегося федерального эксперимента, автовладельцы на начальном этапе будут получать через портал Госуслуг уведомления об отсутствии действующего полиса ОСАГО, на следующем этапе водителям будут приходить извещения о штрафных санкциях за передвижение по дорогам общего пользования без полиса "автогражданки".

По оценкам РСА, 7-10% автовладельцев страны ездят без полисов ОСАГО. И при наступлении ДТП добросовестные автовладельцы вынуждены самостоятельно добиваться возмещения за нанесенный ущерб, который не покрывается договором страхования.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, причинитель вреда отвечает в полном объеме за нанесенный ущерб, но возмещения чаще всего приходится добиваться через суд.

"РСА не является непосредственным участником технологического процесса по запуску системы проверки ОСАГО с помощью камер", - уточняет союз. Вместе с тем РСА - активный участник подготовки проекта и заинтересован в том, чтобы "эксперимент заработал в полной мере", говорится в сообщении союза.

Наличие полисов ОСАГО у обоих участников дорожного происшествия "позволяет с помощью европротокола быстро оформить ДТП, не создавая пробку и не подвергая водителей дополнительной опасности при нахождении на дорогах. Кроме того, этот эксперимент может стать важным инструментом для выявления мошенников, которые продают поддельные страховки", полагают в РСА.

АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС) готово к эксперименту по проверке полисов ОСАГО через камеры на дорогах, сообщил IT-оператор во вторник в телеграм-канале. "В настоящее время обсуждаются детали запуска проекта", - отмечает НСИС.

Как сообщалось со ссылкой на главу НСИС Николая Галушина, эксперимент по проверке дорожного потока видеокамерами на наличие полисов ОСАГО обсуждался дополнительно в ряде регионов, в том числе в Московском регионе, Свердловской и Волгоградской областях.

Законодатели увеличили размер штрафов за отсутствие полисов ОСАГО при выявлении повторных нарушений до 3-5 тыс. рублей с января 2025 года.

РСА Российский союз автостраховщиков ОСАГО ДТП
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