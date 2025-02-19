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Мишустин утвердил отставку замглавы Минпромторга РФ Бочарова

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Курировавший авиационную промышленность в Минпромторге РФ Олег Бочаров освобожден от должности замминистра. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Другим распоряжением он назначил на позицию замглавы Минпромторга РФ Геннадия Абраменкова, который ранее возглавлял Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос").

Как сообщила пресс-служба Минпромторга, в новой должности Абраменков будет курировать авиационную промышленность.

На протяжении 15 лет он занимал руководящие должности на авиакосмических предприятиях РФ в сфере авиационного, ракетного и космического двигателестроения, отметили в министерстве.

Как указано на сайте "Роскосмоса", в 2008 году Абраменков окончил Государственный университет управления по специальности "Менеджмент организации", в 2017 году - Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет). В госкорпорации он занимал должности директора департамента сертификации, стандартизации и лицензирования, в августе 2021 года был назначен гендиректором ОКБ "Факел", который входит в структуру ракетного двигателестроения НПО "Энергомаш" "Роскосмоса".

О новом месте работы Бочарова не сообщается. В Минпромторг он пришел в 2017 году на позицию замминистра после того, как в 2014-2017 гг. возглавлял департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. В Минпромторге помимо авиапрома Бочаров курировал департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса.

В распоряжении об отставке Бочарова указано, что решение принято "в связи с переходом на другую работу". Ранее источник "Интерфакса" в госструктурах сообщал, что бывший замминистра может вскоре занять должность замгендиректора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех"). РБК, ссылаясь на источник в ОАК, отмечал, что в корпорации Бочаров будет отвечать за производство гражданских воздушных судов.

Михаил Мишустин Олег Бочаров Геннадий Абраменков
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