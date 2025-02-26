Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

Олег Бочаров Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Бывший замглавы Минпромторга Олег Бочаров назначен первым заместителем генерального директора ПАО "ОАК" (входит в "Ростех"), сообщила компания.

Его основными сферами ответственности станут стратегическое развитие корпорации и вопросы реализации государственных программ, в том числе в части гражданского самолетостроения".

Пост замглавы Минпромторга Бочаров занимал восемь лет: он курировал авиационную и легкую промышленность, а также лесопромышленный комплекс. Слухи о его уходе из министерства появились еще осенью 2024 года на фоне других кадровых перестановок в авиапроме. Так, в ноябре сменился гендиректор ОАК: эту должность вместо Юрия Слюсаря занял Вадим Бадеха, который прежде возглавлял другую структуру "Ростеха" - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация".

С 2014 по 2017 год Бочаров руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, с 1997 по 2013 год был депутатом Мосгордумы.

Бочаров окончил Московский авиационный институт по специальности "авиационные двигатели и энергетические установки" и Российскую академию государственной службы при президенте по специальности "юриспруденция".