Мужчина погиб при атаке украинского дрона на автобус в Белгородской области

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В белгородском селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус подвергся атаке беспилотника ВСУ, один человек погиб, сообщил в среду глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус атакован дроном ВСУ. Снова случилась беда, самое страшное - погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Из пассажиров также пострадала одна женщина. Раненую с осколочным ранением головы и руки доставили в Валуйскую ЦРБ, добавил глава региона.



