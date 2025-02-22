Сотрудник предприятия пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Один человек пострадал при атаке украинского беспилотника в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"За медицинской помощью обратился сотрудник предприятия, который пострадал от удара беспилотника в селе Репяховка. У мужчины диагностировали баротравму, он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Гладков сообщал, что в селе Репяховка от удара беспилотника по территории сельхозпредприятия посечены фасад складского помещения и легковой автомобиль.